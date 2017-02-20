Fahri Kasırga davasının ilk duruşması yapıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin davanın ilk duruşması Ankara'da görüldü.

Fahri Kasırga darbe girişiminin yaşandığı gecede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla cuntacılara karşı operasyonu yürütme görevini üstlendi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesine giderken eşini almak için Resmi Konuta uğradı. Burada darbeciler tarafından derdest edilip Akıncı üssüne götürüldü.

Kasırganın ifadelerinden hazırlanan 27 sanıklı iddianamenin ilk duruşması Ankara 13'ncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görüldü.

İlk savunmayı da Fahri Kasırga'nın alıkonulmasının planlayıcısı olduğu iddia edilen eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış yaptı.

Barış, Kasırga'nın kaçırıldığından saat gece bir sularında haberdar olduğunu, sonrasında müdahale etme fırsatı bulamadan olayın bittiğini öne sürdü.

15 temmuz öncesi alayda yaşanan ziyaretçi yoğunluğunun da Özel Kuvvetlerden gelen koruma tatbikatı planlarına bağladı.

Alaya depolan 8 bin G3 mermisi için de emrin Özel Kuvvetlerden geldiğini söyleyen Barış, evinde çıkan 1 dolarların ise sonradan konulduğunu iddia etti. Barış, adli tıp kurumundan parmak izi incelemesi istedi.

Barış savunmasında FETÖ dahil hiçbir örgütle bağının olmadığını BYLOCK gibi programları kullanmadığını himmet vermediğini söyledi. Suçlamaları reddetti.

27 kişinin yargılandığı davada 3 gün boyunca sanık savunmaları alınacak.