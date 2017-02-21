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Buradasınız : » » Fahri Kasırga davası 2. gününde

Fahri Kasırga davası 2. gününde

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga'yı alıkoymakla suçlanan 27 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

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Fahri Kasırga davası 2. gününde

15 Temmuz'daki FETÖ'cü darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin dava Ankara'da görülüyor.

Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 26'sı tutuklu biri firari, 27 sanık yargılanıyor.

Sanıklar arasında Eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış, eski 28'inci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Kalyoncu da bulunuyor.

Barış ve Kalyoncu haricindeki 25 sanık için darbe suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Darbe suçundan haklarındaki soruşturma devam eden Barış ve Kalyoncu ise bu davada, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gerekçesiyle 4 buçuk yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyor.

15 Temmuz gecesinde alıkonularak darbecilerin üs olarak kullandığı Akıncı'ya götürülen Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga davada müşteki sıfatı ile yer alıyor.

Duruşmada bugün sanıkların savunmasının alınmasına devam ediliyor.

Dün görülmeye başlanan davanın ilk duruşması yarın ve perşembe günü yapılacak celselerle tamamlanacak. 
 

Etiketler: fahri kasırga, dava, muhsin kutsi barış, ali kalyoncu
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