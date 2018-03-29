Faciayı önleyen temizlik işçisine ödül

İstanbul Bayrampaşa TEM Otoyolu bağlantı yolunda onlarca sürücü yollarına devam ederken emniyet şeridinde alev alev yanan otomobili gören temizlik işçisi Ramazan Yiğit, karşı şeritte olmalarına rağmen çaresizce yardım bekleyen sürücünün aracına müdahale ederek faciayı önlemişti.

Alev alev yanan otomobili gören sürücüler hızla oradan uzaklaşırken, itfaiye ekipleri gelmeden Esenler Belediyesi’ne ait su tankeriyle yanan aracı söndüren işçiye, Esenler Belediyesi kayıtsız kalmadı.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, canını tehlikeye atarak yangını söndüren Yiğit ve arkadaşına, duyarlılıklarından dolayı takdir belgesi ve yarım altın hediye etti.

"Yine olsa gene aynı müdahaleyi yaparım"

Temizlik işçisi Yiğt, görev yaptığı sokaklarda kendi oluşturduğu hareketlerle dans ederek sokakları temizliyor. Ramazan Yiğit danslarıyla, işini ne kadar severek yaptığını da herkese gösteriyor.

Yanan aracı söndürmeye çalışırken diğer sürücülerin kendisine yol vermediğini ifade eden temizlik işçisi Yiğit, “Bu bizim insanlık görevimiz, arabanın yanarak aşağıya geldiğini gördük, müdahale edelim dedim. Görevimizi yapmak zorundayız bizim tankerimiz yol yıkama aracı ama itfaiye geciktiği için o duyarlılık vicdanen bize düşmüştür. Böyle bir şey yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. Yine olsa gene aynı müdahaleyi yaparım. Orada benim düşünme vaktim olmadı, müdahale etmemin sebebi de içinde belki insan var düşüncesiyle söndürüp içinde can vardır diye çıkarmak için. Esenler Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu’ya çok teşekkür ederim. Araçları durduramadık, patlamaya karşı ben elimden gelen bütün çabayı harcadım" dedi.

Kaynak: İHA