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Fabrikadaki yangında bekçi köpeği ve 4 yavrusu kurtarıldı

Ankara'da bir boya fabrikasında çıkan yangında bekçi köpeği ve 4 yavrusu mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri yavru köpekleri alevlerin arasından son anda kurtardı.

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Ankara Ostim Sanayi Sitesinde bir boya imalathanesinde patlama meydana geldi. Bir anda parlayan alevler yanıcı maddeleri tutuşturdu. Fabrika bir anda alevlere teslim oldu.

İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Binada mahsur kaldığı tespit edilen bekçi köpeği ve 4 yavrusunu kurtarmak için mücadele başladı.

Önce vinç yardımıyla alevler söndürüldü. Sonra bekçi köpeği ve 4 yavrusu dumanların içinden kurtarıldı.
İtfaiye erlerinin kucağında binadan çıkarılan köpekler bir süre korku dolu gözlerle etrafı izledi, yaşadıkları şokun etkisinden dakikalarca çıkamadı.

Yavru köpekler tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. 

Kaynak: TRT Haber

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