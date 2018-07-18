Fabrikada çıkan yangın hastanede paniğe neden oldu

Büyükçekmece Avrupa Caddesi üzerinde bulunan Beylikdüzü Devlet Hastanesinin bitişiğinde bulunan sac fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangını görenler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede önlem alırken sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

Yangını gören hastalar kısa süre panik yaşadı

Fabrikada çıkan yangını bazı hastalar pencereden izledi. Yangın nedeniyle herhangi bir yaralanma olmazken kısa süreli panik yaşandı.

Fabrikada maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA