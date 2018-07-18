  • 18 TEMMUZ 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.816
    EURO 5.605
  • BIST 91629.55
    ALTIN 189.691
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Fabrikada çıkan yangın hastanede paniğe neden oldu

Fabrikada çıkan yangın hastanede paniğe neden oldu

İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin bitişiğinde bulunan fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede söndürülürken fabrikada maddi hasar oluştu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fabrikada çıkan yangın hastanede paniğe neden oldu

Büyükçekmece Avrupa Caddesi üzerinde bulunan Beylikdüzü Devlet Hastanesinin bitişiğinde bulunan sac fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangını görenler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede önlem alırken sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

Yangını gören hastalar kısa süre panik yaşadı

Fabrikada çıkan yangını bazı hastalar pencereden izledi. Yangın nedeniyle herhangi bir yaralanma olmazken kısa süreli panik yaşandı.

Fabrikada maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA 

Etiketler: İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER