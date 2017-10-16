'Eyüpsultan ismi ilçedeki aidiyet bilincini arttıracak'

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüp ilçesinin isminin "Eyüpsultan" olarak değiştirilmesini de içeren kanun tasarısının TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edilmesine ilişkin, "Tarihi, kültürel ve sosyal anlamda aslında fiilen var olan bir gerçekliği kanuna dönüştürmeye çalışıyoruz. İsmin değişmesinin ilçede yaşama aidiyet bilincinin artılıması konusundaki vizyonumuza ve çabamıza katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Aydın, ilçenin isminin "Eyüpsultan" olarak değiştirilmesinin ardından yaşanacak değişim ve hayata geçirilecek projelere ilişkin yaptığı açıklamada, ilçenin çok uzun yıllardan beri halk arasında Eyüpsultan olarak bilindiğini söyledi.

İlçenin isminin değiştirilmesinin çok geç kalınmış bir karar olduğunu, kendi aralarında konuşurken ismi "Eyüpsultan" olarak telaffuz ettiklerini dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"İlçemiz kurulurken resmi olarak adı Eyüp olarak kurulmuş. Bu bir eksiklik idi. Dolayısıyla biz Sayın Cumhurbaşkanımızın da tavsiyesiyle Eyüp Belediyesi olarak bu konuda bir girişimde bulunduk. Bölge milletvekillerimizle bir önerge haline getirdik. Önerge onlarla beraber Meclis Başkanlığına sunuldu. Dolayısıyla tarihi kültürel sosyal anlamda aslında fiilen var olan bir gerçekliği kanuna dönüştürmeye çalışıyoruz. Tasarı TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. İnşallah önümüzdeki hafta genel kurula gelecek ve kanunlaşarak yürürlüğe girecek. Muhtemelen genel kurulda kabul edilerek kanunlaşacağı ifade edildi. Ondan sonra Resmi Gazete yayın sürecinin çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Yani en geç bir 10 gün içerisinde zannediyorum kanun tamamlanmış ve süreç tamamlanmış olur."

Aydın, Eyüp'ün "Eyüpsultan" ismini aldıktan sonra tabelalarda ve yazışmalarda kurumsal kimliğe uygun olarak değişiklik yapılacağını aktardı.

İlçenin adının değişmesinin daha önemli farklı gelişmeleri de beraberinde getireceğini vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:

"Asıl önemli olan, ismin değişmesinin, ilçede yaşama aidiyet bilincinin artırılması konusundaki vizyonumuza ve çabamıza katkı sağlayacağını düşünüyorum. Artık ilçemizi çok daha rahat bir şekilde çok daha fazla bir şekilde Eyüpsultan olarak isimlendireceğiz, Eyüpsultan olarak zikredeceğiz. Bu da aidiyetimizi ve tarihi köklerimizdeki gibi ilçemizin adını zikretmemize imkan sağlayacak."

Aydın, ilçenin adının değiştirilmesi konusundaki çalışmaların yeni olmadığını, konu üzerinde bir yıldır çalıştıklarını aktardı.

Bu anlamda vatandaşlardan çok fazla talep aldıklarını ifade eden Aydın, "Esasında biz vatandaşımızın taleplerini yukarıya taşımış olduk. Yeni bir şey değil, sadece bizim verdiğimiz bir karar da değil. Belediye olarak, belediye başkanı olarak, bir beldenin temsilcisi olarak aslında beldemizde yaşayan çok büyük bir kitlenin sesini iletmiş olduk. Onlara tercüman olmuş olduk dolayısıyla büyük bir memnuniyet var inşallah bu süreç bu şekilde devam eder." diye konuştu.

"Eyüpsultan ve Cami Meydanı'ndaki 67 projemizi bitirdik"

Aydın, ilçenin turistler tarafından "Eyüpsultan" olarak tanınması nedeniyle bu durumun turizme katkı sağlayacağını söyledi.

İlçede önümüzdeki dönemde birçok projenin de hayata geçirileceğine değinen Aydın, şöyle konuştu:

"İlçemizde özellikle tarihi kimliğimizi ortaya çıkartacak, bu anlamda onlarca tarihi eserlerimizi restore ederek işlevlendirecek, fonsiyonlandıracak projelerimiz var. Özellikle bir Eyüp Sultan Tarihi Merkez (ESTAM) Projemiz bulunuyor. Hep Eyüpsultan olarak projeleri olarak bunları zikrettik. Projemizde zikrettiğimiz ve uygulamaya başladığımız, gerçekten çok büyük bir kesimce beğenileceğini umduğumuz bu projelerimiz, aslında bir anlamda özdeşleşmiş olacak Eyüpsultan kelimesiyle. Bu anlamda bir eksikliği de tamamlamış olduğumuzu düşünüyorum. İlçemiz çok eski tarihlerdeki otantik tarihi dokusuna yavaş yavaş dönüşmeye başladı. Bu anlamda özellikle Eyüpsultan ve Cami Meydanı'ndaki 67 projemizi bitirdik. Şimdi Büyükşehir Belediyemiz ve Kültür Bakanlığımızla yavaş yavaş bu projelerimizi hayata geçirmeye başlıyoruz. Bu projelerimiz başladığında ve yavaş yavaş sonuçlandığında ilçemizin çok ciddi anlamda tarihi kimliğine hızlı bir şekilde dönüştüğünü herkes görecek."

Belediye Başkanı Aydın, Eyüpsultan'ı yılda ortalama 3 milyon kişinin ziyaret ettiğini dile getirdi.

Dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yerli ve yabancı çok ciddi sayıda turistin ilçeyi ziyaret ettiğini aktaran Aydın, şunları anlattı:

"Onları çok daha iyi ağırlamak, daha memnun kılmak, heyecanlandırmak ve hatta onları duygulandırmak adına da bu projelerimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Zeminlerin, fiziki mekanların düzeltilmesinden cephelerin düzeltilmesine, tabelalardan gezi rotalarının oluşturulmasına, tarihi eserlerimizin restorasyonuna kadar dediğim gibi 67 projemiz var. Bütün bunların, turizmi çok ciddi ölçüde olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Eyüpsultan Projesiyle ilgili de bugün aldığım bir haber, projemizin Anıtlar Kurulu’nca onaylandığı ve tasdiklendiği şeklinde. Artık önünde herhangi bir engelimiz kalmadı. Zannediyorum çok kısa bir süre, en geç 1 ay içerisinde kazmayı vurmaya başlayacak inşallah Büyükşehir Belediyemiz. Ramazan gelmeden önce, mayıs ayı sonu gibi inşallah bitirmeyi hedefliyoruz."

Remzi Aydın, Eyüpsultan Projesi ile ilgili de şu bilgileri verdi:

"Bu projemizde Eyüp Camisi Meydanımızın ve etrafındaki cadde ve sokaklarımızın, tamamen zeminlerinin yeni baştan yenilenmesi ve döşenmesi, taş zeminlerinin, kent mobilyaları dediğimiz, oturma bankları, çiçeklikler, saksılıklar gibi bu enstrümanların standart bir şekilde ve tarihi dokuya uygun bir şekilde yenilenmesi var. Elektrik direklerimiz komple hepsinin özel çizimlerle, özgün tasarımlarla oluşturuldu, onların yenilenmesi de mevcut. Yön tabelalarımızın hepsinin tek bir standart şeklinde yenilenmesi, binalara ilişkin aydınlatmalarımız var. En sonunda da binalarımızın cephelerinin yine Eyüp Sultan'ın bu otantik ve tarihi kimliğine uygun şekilde yeniden dizayn edilmesi bulunuyor. Yani cadde ve sokakta olduğumuzda gözümüzün gördüğü her şeyin tarihi dokuya uygun bir şekilde yeniden düzenlenmesi var diyebiliriz. Muhteşem bir proje. Bizi takip edin."

Aydın, Eyüp Sultan Türbesi'nin de 2 yıl önce, yaklaşık 3,5-4 yıl süren bir restorasyon döneminden sonra açıldığını belirterek, türbenin herhangi bir restorasyon ya da yenilenmeye ihtiyacı olmadığını sözlerine ekledi.