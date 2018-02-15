Eyüpsultan 67 projeyle tarihi kimliğine kavuşacak

Eyüpsultan Belediyesi Eyüp Sultan Tarihi Merkez Yönetimi (ESTAM), İstanbul'un fethinden sonra sur dışında kurulan ilk yerleşim merkezi olan ilçeyi, tarihi görüntüsüne kavuşturmak için harekete geçti.

ESTAM'ın hazırladığı 67 projeyle Haliç'in kıyısında bulunan 98 hektarlık bölgede başta Eyüp Sultan Türbesi ve çevresi olma üzere, medrese, aşhane, kütüphane, imaret, hamam, mezarlıklar, hazireler ve diğer tüm yapılar asıllarına uygun şekilde restore edilmeye başlandı.

Bölgedeki sokaklar ve caddeler, altyapı çalışmalarının ardından ilçenin tarihine uygun şekilde şehir mobilyalarıyla donatılarak aydınlatılacak. Ulaşım projesiyle genişletilecek bölgenin yollarında ve ara sokaklarında kurulacak yönlendirme tabelaları, görevlendirilecek rehberlerle ilçeye gelen turistler tarihi Eyüpsultan'ı gezmenin keyfine varacak.

Kentsel mimari ve güzelleştirme projesi

ESTAM İletişim Birim Yöneticisi Bilal Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında 7 bölgeye ayırdıkları Eyüpsultan'ı ihya çalışmasının 3 yıldır sürdüğünü belirtti.

Eyüpsultan ve çevresinin ihya edilmesi, kaotik görünümünden kurtarılıp insanların huzurlu ve rahat bir şekilde tarihi mekanları gezmelerinin sağlanması amacı taşıyan projenin mimar ve mühendislerin katkılarıyla hazırlandığını anlatan Gürsoy, çalışmayı "kentsel mimari ve güzelleştirme projesi" olarak tanımladı.

Projelerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ortaklığı ile yürütüleceğini belirten Gürsoy, proje kapsamında Eyüpsultan Meydanı'ndaki mermerler kaldırılarak tarihi dokusuna uygun şekilde yeniden yapılacağını belirtti. Meydanı daha şık, sade, estetik ve güzel bir tasarımla yeniden halkın hizmetine sunacaklarını ifade eden Gürsoy, "Restorasyon projemiz bittikten sonra ziyaretçilerimiz ve turistlerimiz gerçekten tarihi bir mekana gelmiş olduklarını görecekler ve bunu hissedecekler." dedi.

Eyüpsultan'a özgü hediyelik eşyalar alınabilecek

Gürsoy, proje bittiğinde ziyaretçilerin Eyüp Sultan Camisi ve türbesini çok rahat şekilde gezebileceğini, ticaretin de canlanacağını anlatarak, "İlçeye gelecek turistler için 9 özel rota belirledik. Turistik hizmet için kokartlı rehberler istihdam edildi. Bu rehberlerimiz İngilizce ve Arapça olarak turlarımızda gelen ziyaretçilerimizi gezdirecek." dedi.

Proje tamamlandığında vatandaşların sahille buluşacağını vurgulayan Gürsoy, yolların genişletileceğini, metro ve raylı sistem projeleri sayesinde Eyüp Meydanı'na ulaşımın kolaylaşacağını anlattı.

Ziyaretçilerin Eyüp'e özgü hediyelik eşya bulma sıkıntısını çözme noktasında da çalıştıklarını dile getiren Gürsoy, bu kapsamda yaptırdıkları anket doğrultusunda Eyüp'e özel hediyelik eşyalar üretildiğini, proje sonunda bunların satılacağı mekanlar açılacağını söyledi.

Bilal Gürsoy, restorasyonu gerçekleştirilen tarihi mekanların işlevlendirme projeleri de bulunduğunu aktararak, şu bilgileri verdi:

"Eyüp Sultan Camisi ve çevresi, Kaptan Paşa Camisi, Zal Mahmud Paşa Camisi ve türbesi, Eyüpsultan Hamamı önemli restorasyon işlerimizin başında geliyor. Bununla beraber yaklaşık 50'ye yakın tarihi eseri de restore edip işlevlendiriyoruz. Burada sadece restore ederek bırakmıyoruz. Aynı zamanda bunları halkın kullanımına da açıyoruz. Mesela Eyüp Sultan hamamını işlevlendiriyoruz. Restore ettikten sonra burayı oturma alanı, ziyaretçi merkezi, hediyelik eşyaların satıldığı halkın da kullanabileceği bir mekan haline getireceğiz."

Kaynak: AA