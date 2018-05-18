Türkiye » Eyüp Sultan Camii'nde Filistinliler için dua Buradasınız : Ana Sayfa

Eyüp Sultan Camii'nde Filistinliler için dua

Eyüp Sultan Camii'nde Ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için bir araya gelenler, Gazze'deki olaylarda şehit olan Filistinliler için dua etti.

18 Mayıs 2018 Cuma 15:23





