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Eyüp Sultan Camii'nde Filistinliler için dua

Eyüp Sultan Camii'nde Ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için bir araya gelenler, Gazze'deki olaylarda şehit olan Filistinliler için dua etti.

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Eyüp Sultan Camiinde Filistinliler için dua

Ramazan ayının ilk cuma namazını Eyüp Sultan Camii'nde kılan vatandaşlar, şehit Filistinliler için dua etti.

Cuma namazını Eyüp Sultan Camii'nde kılmak isteyenler öğle vakti camiyi doldurdu. Caminin kısa sürede dolması nedeniyle bazı vatandaşlar namazı avluda kıldı.

Cuma hutbesinde ise Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için önemi anlatıldı.

Hutbe sonrasında ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto edilirken, İsrail askerlerinin saldırısı sonucu şehit olan Filistinliler için dua edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: ramazan, filistin, Eyüp Sultan, Cuma hutbesi
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