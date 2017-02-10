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Buradasınız : » » EYOF Sokağı inşaatında sona gelindi

EYOF Sokağı inşaatında sona gelindi

Erzurum'da düzenlenecek 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) için Atatürk Üniversitesince (AÜ) oluşturulan EYOF Sokağı, 13 Şubat Pazartesi günü halka açılacak.

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EYOF Sokağı inşaatında sona gelindi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketler: erzurum, EYOF, 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali, atatürk üniversitesi
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