EYOF Sokağı inşaatında sona gelindi

Erzurum'da düzenlenecek 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) için Atatürk Üniversitesince (AÜ) oluşturulan EYOF Sokağı, 13 Şubat Pazartesi günü halka açılacak.
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