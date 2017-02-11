EYOF 2017'nin açılış töreni yarın yapılacak

Türkiye'nin ev sahipliğinde Erzurum'da yarın başlayacak 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF 2017) açılış töreninde sahne şovları ve wushu gösterisi düzenlenecek.

Erzurum EYOF Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, 18 Şubat'a dek sürecek ve 34 ülkeden yaklaşık 700 sporcunun katılımıyla organize edilecek EYOF 2017'nin resmi açılışının yarın saat 19.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

Organizasyonunun açılış seremonisini renklendirecek sahne şovlarının geceye renk ve heyecan katacağı kaydedilen açıklamada, wushu sporcularının yanı sıra Karizma Show sahnesi ve Şener Kaya Show'un en ilgi çekici performanslarını sergileyeceği vurgulandı. AA