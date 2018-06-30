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Eylül'ün otopsi işlemleri tamamlandı, bugün defnedilecek

Ankara Polatlı'da 22 Haziran'da kaybolan ve dün cansız bedeni toprağa gömülü bulunan Eylül Yağlıkara'nın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sona erdi.

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Eylülün otopsi işlemleri tamamlandı, bugün defnedilecek

8 yaşındaki Eylül Yağlıkara Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran'da kaybolmuş, yapılan aramalar sonucunda dün akşam saatlerinde cansız bedeni, bir elektrik direğinin dibinde toprağa gömülü bulunmuştu. Küçük kızın cenazesi, otopsi için dün gece Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. 

Otopsinin tamamlanmasının ardından Eylül'ün akrabalarına teslim edilen cenaze, ailenin evinin bulunduğu Polatlı'nın Uzunbeyli Mahallesi'ne götürüldü.

Ankara Valiliği yetkilileri, daha önce yarın öğle namazının ardından defnedileceği açıklanan küçük kızın cenazesinin, işlemlerin tamamlanması dolayısıyla bugün Uzunbeyli Mahallesi Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verileceğini bildirdi.

Kaynak: AA  

Etiketler: Polatlı, eylül yağlıkara, ankara
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