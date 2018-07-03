Eylül'ün cinayeti soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı

Ankara Polatlı Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan ve 29 Haziran'da Yüzükbaşı Yolu mevkisinde bir elektrik direğinin dibinde gömülü bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara soruşturmasına ilişkin, yeni detaylar ortaya çıktı.

Buna göre, görgü tanığının verdiği bilgideki, zanlı U.K'yı gördüğü saat ile mevki, U.K'ya ait cep telefonu sinyalleriyle eşleşti.

Şüphelinin aracına ait lastik izine de rastlandı

Ayrıca Eylül'ün cesedinin bulunduğu bölgenin yakınında, şüphelinin aracına ait lastik izine de rastlandı.

Zanlının Eylül'ün cesedini gömmek için geldiği sırada sert fren yapmasıyla kalkan tozu fark eden görgü tanığı, şüphelinin tutuklanmasının ardından jandarmaya giderek, gördüklerini anlattı.

Bunun üzerine, Eylül'ü arama çalışmaları, tanığın bilgisini verdiği bölgede yoğunlaştırıldı.

Köstebek çukurundan yayılan koku cesede götürdü

Çalışmalarda kullanılan iz takip ve kadavra arama köpekleri, bir köstebeğin kazdığı çukurdan yayılan kokuya tepki verdi. Arama köpeklerinin, Eylül'ün cesedinin bulunduğu yerde tepki vermesi üzerine bölge kazılarak, küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Ayrıca yapılan incelemede, olayın faili olarak tutuklanan U.K'nın, elektrik direği dikmek için açtığı çukurun bir kısmını özellikle kapatmadığı tespit edilirken, bu durum, cinayetin önceden planlandığı iddiasını gündeme getirdi.

Bu arada, Eylül'e yapılan ön otopside, kan izi ve vücudunda herhangi bir kırık olmadığı, ayrıca cinsel istismar bulgusuna rastlanılmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA