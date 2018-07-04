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Eylül cinayetine ilişkin yeni gelişme

Ankara’da kaybolduktan bir süre sonra cesedine ulaşılan Eylül Yağlıkara cinayetine ilişkin gözaltına alınan zanlının annesi tutuklandı.

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Eylül cinayetine ilişkin yeni gelişme

Ankara Polatlı Uzunbeyli Mahallesi’nde arkadaşlarıyla oyun oynamak için dışarı çıktığında kaybolan ve 7 gün sonra bir tarlada gömülü halde cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan zanlı Uğur K.’nin annesi Huriye K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmayla ilgili 3 şüpheliden 2'si serbest kalırken, Eylül’ün üvey amcasının karısı H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Kaynak: İHA

Etiketler: ankara, eylül
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