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Eylül ayında sıcaklık rekoru kırıldı

Hava sıcaklığının 2 haftadır mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte bazı yerlerde sıcaklık 39 derecenin üzerinde ölçüldü.

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Eylül ayında sıcaklık rekoru kırıldı

Hava sıcaklığının 2 haftadır mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'da bazı yerlerde sıcaklık 39 derecenin üzerinde ölçüldü.

İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte eylül ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

Kentte, hava sıcaklığı Samandıra'da 40, Üsküdar'da 39.7, Kartal'da 39.6, Florya'da 39.5, Sancaktepe'de 39.1 derece olarak ölçüldü.

Hava sıcaklığının yarından itibaren mevsim normallerine dönmesi beklenen kentte, cuma günü ise yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Etiketler: hava sıcaklığı, İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, İstanbul, sıcaklık rekoru
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