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Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Mersin'de bombalı saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen PKK'lı terörist ile ona yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

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Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

"Mahsun" kod adlı teröristin, merkez Toroslar ilçesindeki bir bağ evinde saklandığı bilgisini alan Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kente bombalı saldırı için geldiği değerlendirilen teröristin saklandığı eve özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenleyen ekipler, Şiyar F'yi yakaladı. Zanlının yakalandığında evde bir tabanca ele geçirildi.

Bu arada, zanlıya yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 5 kişi de gözaltına alındı.

- Siirt'te roketatarlı saldırıda yer almış

Şiyar F'nin, Siirt'te güvenlik güçlerine yönelik roketatarlı bir saldırıda da yer aldığı tespit edildi. Zanlının parmak izinin, saldırı sonrası tespit edilen izle uyuştuğu belirlendi.

Öte yandan, Şiyar F'nin, Mersin'de ekim ayında bombalı saldırı hazırlığındayken patlayıcı malzemelerle beraber yakalanan 2'si kadın 3 PKK'lı terörist ile hareket ettiği üzerinde durulduğu bildirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen terörist ile ona yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: Mersin, PKK, eylem hazırlığı, tutuklama
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