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Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Antalya'da, turizmi olumsuz yönde etkileyecek eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen terör örgütü üyesi ile ona yardım ettiği ileri sürülen kişi tutuklandı.

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Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Antalya'da, turizmi olumsuz yönde etkileyecek eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen terör örgütü üyesi ile ona yardım ettiği ileri sürülen kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Şırnak'ın Cizre ilçesinde bölücü terör örgütünün gençlik yapılanması YDG-H içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, "Dirij" kod adlı H.D'nin Antalya'ya geldiği belirlendi.

Antalya'ya turizmi olumsuz yönde etkileyecek sansasyonel nitelikli eylem yapma amacıyla geldiği konusunda bilgiler elde edilen H.D. ile ona yardım ve yataklıkta bulunduğu öne sürülen O.Ç. gözaltına alındı.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütü üyesi olmak" ve "örgüt kapsamında faaliyetlerde bulunmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Etiketler: antalya, terör örgütü üyesi, 2 gözaltı
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