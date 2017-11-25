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Eylem hazırlığındaki PKK'lılara operasyon: 9 gözaltı

İstanbul'da, bombalı, silahlı ve molotofkokteylli eylem hazırlığında oldukları belirlenen kişilere yönelik operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

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Eylem hazırlığındaki PKKlılara operasyon: 9 gözaltı

İstanbul'da, PKK/KCK terör örgütünün 27 Kasım 1978 tarihindeki sözde kuruluşu nedeniyle bombalı, silahlı, molotofkokteylli eylem gerçekleştirecekleri bilgisi alınan örgüt üyesi kişilere yönelik, Bağcılar, Beyoğlu, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultanbeyli, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Yakalanan kişilerin ev ve üzerilerinde yapılan aramalarda, 7,65 milimetre çapında tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda fişek, çok sayıda örgütsel içerikli dergi, kitap, doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

AA

Etiketler: İstanbul, terör operasyonu, eylem hazırlığındaki pkk'lılar
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