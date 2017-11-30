  • 30 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Eylem hazırlığındaki iki terörist yakalandı

Eylem hazırlığındaki iki terörist yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Çukurova ve Mersin sorumluları oldukları belirlenen iki şüpheli, eylem yapmak için geldikleri Adana'da gözaltına alındı.

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Eylem hazırlığındaki iki terörist yakalandı

Adana'da polis ve MİT ekipleri, Diyarbakır'da bir araçta içinde bomba yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu 25 kilogramlık 4 çuval ve İstanbul'da bomba düzenekli düdüklü tencerede parmak izi çıkan S.D'nin 27 Kasım'da eylem yapmak için Adana'ya geldiğini belirledi.

Polis ve MİT ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Çukurova alan sorumlusu olduğu iddia edilen S.D'nin kentte örgütün sözde Mersin sorumlusu olduğu öne sürülen Y.B. ile buluştuğunu tespit etti.

Ekipler, derinleştirerek yürüttükleri çalışmanın ardından şüpheliler S.D. ve Y.B'yi kent merkezinde yakaladı. S.D'nin üzerinde yapılan aramada sahte kimlik bulundu.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: PKK, kck, teröristler, bombalı eylem, Adana
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