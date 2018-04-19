Eylem hazırlığındaki DHKP-C'li teröristlere operasyon: 3 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri DHKP-C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışma başlattı.
Örğütün sözde devrim şehitleri haftası olması nedeniyle sansasyonel eylem hazırlığınıda olduğunu tespit eden polis 3 şüpheliyi belirledi.
Şüphelilerin Eyüpsultan ilçesinde olduğunu belirleyen polis operasyon düzenleyerek E.Ç., V.,Ç. ile M.Y.'yi bir otomobilin içinde gözaltına aldı.
Otomobilde yapılan aramada 3 polis yeleği ile 3 polis rozeti ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA