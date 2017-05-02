  • 02 MAYIS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 26º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.543
    EURO 3.867
  • BIST 94690.21
    ALTIN 142.661
Buradasınız : » » Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı tutuklandı

Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Eylem hazırlığındaki DEAŞlı tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına eylem hazırlığında olduğu tespiti yapılan zanlıyı, 21 Nisan'da Güngören'deki bir adrese düzenlediği operasyonda yakaladı.

Yaşı 18'den küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen ve işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheli, hakimlikçe serbest bırakıldı.

Savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan zanlı, 27 Nisan'da Konya'da düzenlenen operasyonla yeniden gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, Konya Adliyesine sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Etiketler: terör örgütü, DEAŞ
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER