Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına eylem hazırlığında olduğu tespiti yapılan zanlıyı, 21 Nisan'da Güngören'deki bir adrese düzenlediği operasyonda yakaladı.

Yaşı 18'den küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen ve işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheli, hakimlikçe serbest bırakıldı.

Savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan zanlı, 27 Nisan'da Konya'da düzenlenen operasyonla yeniden gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, Konya Adliyesine sevk edilen şüpheli tutuklandı.