  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Eylem hazırlığında 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'ca, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Eylem hazırlığında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün öğleden sonra Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından harekat düzenlendi.

Keşif ve gözetleme vasıtaları ile eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği hava harekatında, terör örgütüne ait iki silah mevzisi, bir mağara ve iki sığınak imha edildi. AA

Etiketler: tsk, ırak'ın kuzeyi
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