  • 12 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Eylem hazırlığında 21 DEAŞ şüphelisi yakalandı

İzmir ve Hatay'daki eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, terör örgütü FETÖ'nün darbe girişiminin yıl dönümünde eylem hazırlığında oldukları iddia edildi.

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Eylem hazırlığında 21 DEAŞ şüphelisi yakalandı

İzmir merkezli 2 ilde, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde eylem hazırlığında oldukları iddia edilen terör örgütü DEAŞ şüphelisi 21 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın, terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 26 zanlı hakkında gözaltı kararı vermesi üzerine İzmir'in Torbalı ve Menemen ilçeleri ile Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, terör örgütü DEAŞ'a ait sözde bayrak ve flama, bir av tüfeği, bir ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve dijital veriler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar işlemleri için İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Etiketler: izmir, DEAŞ
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