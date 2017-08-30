Eylem hazırlığında 10 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan ve eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Siber Suçlar Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiklerini belirledi.

Ekiplerce tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca, tabancaya dönüştürülmüş 3 kuru sıkı tabanca, 126 mermi, bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen demir bilyeler, terör örgütü FETÖ'ye ait sızıntı dergileri, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ait fotoğraf, örgüt üyelerinin giydiği giysiler, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.