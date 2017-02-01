EXPO 2021 Hatay'da yapılacak

Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, dev fuar için Avustralya ve Çin gibi ülkelerin şehirleriyle yarışan Hatay'ın, rakiplerini geride bırakarak büyük başarıya imza attığı belirtildi.

Açıklamada, Almanya'nın Dortmund şehrinde Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği Genel Kurulunda, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yaptığı son sunumun ardından 2021'de düzenlenecek EXPO'nun Hatay'a verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

Hatay'ın, Antalya'nın ardından EXPO'yu Türkiye'ye getiren ikinci şehir olduğu vurgulanan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Büyükşehir Belediyesi tarafından, adaylık süreci geçtiğimiz yıl haziranda başlayan, ardından eylül ve bu yıl ocak ayında Almanya'da yapılan tanıtımlarla devam eden EXPO'yu Hatay'a getirme çalışmaları muhteşem bir zaferle sonuçlandı. 'Medeniyetler Bahçesi' temasıyla EXPO'yu düzenlemeye hak kazanan Hatay'da fuarın yapılacağı alan için uygun yerler belirlenecek. Bu yerler EXPO yetkililerine de gösterildikten sonra gerekli çalışmalara başlanacak. 2021 yılında Hatay'da 300 dönümlük Botanik Bahçesi'nde 6 ay boyunca katılacak tüm ülkelerin bahçeleri sergilenecek."

"Dünyaya açılmak için ilk büyük adımı attık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Savaş, şunları kaydetti:

"Dünyaya ve dünya pazarına açılmak için ilk büyük adımı attık. Bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendirip 2021'e kadar gerekli tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak hem şehrimizi hem de ülkemizi en iyi şekilde dünyaya tanıtmak istiyoruz. Fuarın turizm ve tanıtım açısından ekonomik katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu katkılar sayesinde kentimiz yeniden şekillenecek ve daha iddialı şekilde dünyanın sayılı cazibe noktalarından biri haline gelecek. Bu güzel organizasyonun şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." AA