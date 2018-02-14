Evsizleri "ısıtan" destek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca kış aylarında sokakta yaşayan evsizlerin tespit edilerek misafirhane, otel veya pansiyonlara yerleştirilmesine yönelik başlatılan proje kapsamında 3 milyon 182 bin 787 lira kaynak tahsisi gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla geçen yıl kış aylarında hayata geçirilen ve bu yıl da kış döneminde devam eden "Evsizlerin Konaklatılması Projesi"yle Türkiye'nin 81 ilinde evsizlerin soğuk havalarda dışarıda kalmasının önüne geçildi.

Türkiye genelindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının (SYDV) kendi kaynaklarından evsiz ve kimsesiz kişilerin konaklatılmasını sağladığı projeye, Bakanlıkça da ilave kaynak aktarımında bulunuldu.

Bu kapsamda Ankara, Erzincan, Sivas ile İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde gidecek yeri olmayan kişilerin konaklama ihtiyaçlarının karşılanması için 3 milyon 182 bin 787 lira kaynak tahsis edildi.

Proje ile 4 ilde toplam 389 evsizin konaklatılması sağlandı.

İhtiyaç sahipleri tek tek tespit ediliyor

Bakan Kaya'nın geçen yıl tüm valiliklere yolladığı genelgeyle kış aylarında evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin konaklatılmasına yönelik başlatılan projede, SYDV'ler bu durumdaki vatandaşların tek tek tespit edilmesini sağlıyor.

SYDV'lerce tespit edilen kişilerin kamu misafirhaneleri ile pansiyon ve otel gibi yerlerde konaklatılması sağlanıyor. Bakanlık, bu çerçevede gelen talepleri dikkate alarak SYDV'lere kaynak tahsisi gerçekleştiriyor. Proje kapsamında vatandaşların sadece konaklatılması değil sağlık, temel gıda, giyim gibi diğer ihtiyaçları da karşılanıyor.

Kaynak: AA