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Buradasınız : » » Evlilikte çiftlerin mizaç farklılıkları uyum sorununa yol açıyor

Evlilikte çiftlerin mizaç farklılıkları uyum sorununa yol açıyor

En çok boşanma, evliliğin ilk 5 yılında görülüyor. Evlilikte uyum problemleri ilk yıllarda daha fazla yaşanıyor. Peki anlaşmazlıkların nedeni ne, çözüm için neler yapılmalı?

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Evliliklerde uyum problemleri her dönem yaşanabiliyor. Ama araştırmalara göre ilk yıllar daha riskli. İlk yıllarda boşanmaların sebeplerinden biri kişilerin kendi mizaçlarını ve evlilikten istediklerini tam olarak bilmemeleri.

Uzmanlar huyun özellikleri bizim hayata bakışımızı, evlilikten ve aileden beklentilerimizi ve hayata bakış açımızı belirlediğini söylüyor. Dolayısıyla mizaç tipi olarak kendisini tanıyan birey, hayattan ve ilişkilerden beklentilerini daha iyi biliyor.

Boşanmaların sebeplerinden biri de beklentilerin karşılanmaması.

Uzmanlara göre huy özellikleri birbirine zıt kişiler biraraya geldiği zaman evliliğin uyumsuz noktaları kişilere zarar verme ihtimali bulunuyor. Ancak mizaç farklılıkları evliliğin başarısız olacağı anlamına da gelmiyor. Önemli olan, problemleri durumsal ve geçici görmek. Ertelemek yerine çözüm için adım atılmalı.

Mizaçlar çocuk yetişme konusunda da uyumsuzluklara yol açabiliyor. Uzmanlar merkeze alınması gereken mizacın anne babanın değil çocuğun mizacı olduğunu belirtiyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: evlilik, boşanma
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