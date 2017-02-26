Evlilik programları, TBMM'de masaya yatırıldı

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, evlilik programları ile ilgili bir çalışma içinde olduklarını belirterek, "Programlarla ilgili şikayetler ile reytingler doğru orantılı artış gösteriyor. Bir yandan insanlar şikayet ediyor ama o denli de programları izliyorlar." dedi.

Katırcıoğlu, yaptığı açıklamada, evlilik programlarıyla ilgili sosyal medya, mail ya da dilekçelerle çok sayıda şikayet aldıklarını belirterek, bu doğrultuda TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde, evlilik ve izdivaç programlarının aile kurumuna olumsuz etkilerini araştırmak, incelemek üzere alt komisyon kurulduğunu hatırlattı.

Bu programlarla ilgili toplumda büyük bir rahatsızlık olduğunu dile getiren Katırcıoğlu, programların aile yapısını olumsuz yönde etkilediği, kişisel onura saldırılar, hakaretler yapıldığı, Türk kültür ve geleneklerine uygun olmayan davranışların sergilendiği yönünde şikayetlerin bulunduğunu söyledi.

Eskiden insanlar arasında diyalog olduğunu, mahallelerde insanların birbirlerini tanıdığını ve evlilik kurumunun da zaman zaman insanların birbirlerine yaptıkları tavsiyelerle gerçekleştiğini anlatan Katırcıoğlu, bu değerlerin kaybolması nedeniyle bu tür programlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Ancak iyi niyetli olarak başlatılan programların reyting uğruna senaryolaştırılarak amacının dışına çıktığını aktaran Katırcıoğlu, "Programlarla ilgili asla tasvip edilemeyecek, kültür ve ahlakımıza uygun olmayan yayınlar yapıldığına dair şikayetler gelmekte. Maalesef çok televizyon izleyen toplumuz, biraz da meraklıyız. Programlara kendimizi kaptırıyoruz ve maalesef ki bu programlar da toplumumuzda yaralar açılmasına neden oluyor." diye konuştu.

"Hem şikayet ediyoruz, hem izliyoruz"

Şikayetlerinin büyük bir bölümünde programların kaldırılmasının istendiğini vurgulayan Katırcıoğlu, Meclisin bu konuda gerekli adımları attığını ancak vatandaşın da gerekli tepkiyi koyması gerektiğini belirtti.

Katırcıoğlu, kaldırılması istenen programların büyük bir kesim tarafından izlendiğine işaret ederek, "Programlarla ilgili şikayetler ile reytingler doğru orantılı artış gösteriyor. Bir yandan insanlar şikayet ediyor ama o denli de programları izliyorlar. Birçok vekil arkadaşımıza da şikayetler geliyor. Hatta bir vekilimize, 'Çocuğumu kurtarın' diye yardım çağrısında bulunuldu, arkadaşımızın mücadelesiyle çocuk, programdan çıkarıldı ama bu durum bile reyting malzemesi yapıldı." ifadelerini kullandı.

Vatandaşın sadece şikayet ettiğinin, uygulama noktasında bir şey yapmadığının altını çizen Katırcıoğlu, programlara karşı bir tepkinin oluşması için izlenme oranlarının düşmesi gerektiğini söyledi. Bilinçli bir toplum için sivil toplum örgütlerine büyük görevler düştüğünü anlatan Katırcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Alo 178) diye ücretsiz hat var, programdan rahatsız olan vatandaş, bu numarayı arayarak, 'Şu saatte yayınlanan programdan şikayetçiyiz, kaldırılmasını istiyoruz' diye tepkisini aktarabilir. RTÜK'e 2016 yılında 75 bin 190 şikayet yapılmış ve bu şikayetler üzerine 14 milyon 43 bin 393 lira ceza kesilmiş. Çok büyük bir para gibi gözüküyor ama o programın bir saatlik yayınında bunun kaç katı kazandığı da gerçek. Bu sorunu ceza ya da yasaklama ile çözemeyeceğimizi biliyoruz. Etkin çözüm için ciddi bir kamuoyu oluşturmamız gerekiyor."

Sorunun ülke meselesi gibi düşünülerek, topyekün hareket edilmesi gerektiğine işaret eden Katırcıoğlu, "Topluma rağmen birşey yapamazlar. Toplumda tepki oluşur ve buna bağlı izlenme oranları da düşerse programlar kendiliğinden kalkacaktır." dedi.

"Aile dostu yayınlar teşvik edilmeli"

Radiye Sezer Katırcıoğlu, komisyona gelen şikayetler üzerine ilgili kurumlarla, RTÜK ile, medya kuruluşlarıyla görüştüklerini, şikayetleri irdelediklerini aktardı. Konunun Meclisin gündeminde olduğunu ifade eden Katırcıoğlu, şunları kaydetti:

"Gerçekten bir yara var ve bu yara için de tepki var. Bunun için biz bir alt komisyon kurduk, raporlarımız çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Acilen bir düzenleme yapılması gerektiğine inanıyoruz. İlgili alanlarla diyalog halindeyiz, önerilerimizi sunuyoruz. Aile dostu, aileyi koruyan, bize ait değerleri taşıyan yayınların teşvik edilmesine ilişkin çalışmalarımız var. Aileyi koruyan, geleceğe umutla bakan, çalışan, üreten bir ülke olmak istiyorsak bu çalışmaları yapmamız gerekiyor."