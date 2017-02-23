Evlerinin salonunu uyuşturucu imalathanesine çevirdiler

Yalova'da, salonu uyuşturucu imalathanesine çevrilmiş bir eve düzenlenen operasyonda, 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova ilçesi Subaşı beldesinde uyuşturucu imalatı yapıldığı tespit edilen bir eve operasyon düzenledi.

Müstakil evde yapılan incelemede, salon bölümünde, çadır şeklinde motorlu havalandırma sistemi kurulmuş uyuşturucu madde imalathanesi bulunduğu ortaya çıktı.

Aramada, bir kilo 780 gram skunk ve 830 gram kubar esrar ile aydınlatma ve ısıtma amacıyla kullanılan projektör tipi 9 ampul, 4 uyuşturucu içme aparatı, bir miktar kimyasal gübre, hassas terazi, maske, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.