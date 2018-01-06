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Evlerinin bahçesinde tuvalet çukuru açarken mağara buldular

Adana'da tuvalet kuyusunu yenilemek isteyen aile bahçede kazı yaptı. Kazı sırasında buldukları mağara onlarda define umudu yarattı.

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Evlerinin bahçesinde tuvalet çukuru açarken mağara buldular

Evlerinin bahçesinde metrelerce uzunlukta kazı yaptılar.

Salak Milyoner filminin sahnelerini aratmadılar.

Adnan Buçakcı ve oğlu Erman evlerinin bahçesinde kazıya başladı. 

Aileye göre yeni tuvalet kuyusu açıyorlardı ama günlerce sürdü kazı.

Evden gelen sesler üzerine mahalle sakinleri, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.

Polis, bahçede kazı yapıldığını fark etti.

Eve baskın düzenlendi.

"Bir şey çıkar" umuduyla kazıya devam ettiler.

Polis ekipleri gelene kadar da 25 metre uzunluğunda tünel kazdılar.

Kazı yapan beş kişi gözaltına alındı.

İddialara göre aile, daha önce de bahçede kazı yapmıştı.

Kaynak: TRT HABER 

Etiketler: Adana, tuvalet kuyusu, kazı
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