  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Evlerinden çıkamayan engelliler için özel yol yapıldı

Evlerinden çıkamayan engelliler için özel yol yapıldı

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevlendirme yapılan Viranşehir Belediyesi, 3 engellinin köylerini rahat gezebilmesi için köy içi yol hizmeti sağladı.

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Evlerinden çıkamayan engelliler için özel yol yapıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yıllardır belediye hizmetinden mahrum kalan ilçe halkı, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım yaptığı ve destek verdiği gerekçesiyle görevden alınan belediye başkanının yerine belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Ömer Çimşit'in talimatıyla hizmetle buluşuyor.

Viranşehir Belediyesi, bir yandan planlanandan daha fazla altyapı ve üstyapı çalışması yürütürken, diğer taraftan da halkın özel talep ve isteklerini de mümkün olduğunca yerine getirmeye çalışıyor.

İlçe kırsalındaki Toklu köyünde ikamet eden 3 engelli vatandaş, evlerinden çıkamadıkları gerekçesiyle belediyeden mahalle içerisine özel yol yapımı talep etti.

Belediye ekipleri, köyde yaptıkları incelemenin ardından engellilerin köylerini rahat gezebilmesine imkan sağlayan yolu kısa sürede tamamlayarak hizmete sundu.

Yol sayesinde dışarıya daha rahat çıkma fırsatı yakalayan engelli vatandaşlar, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Engellilerin ihtiyaçlarının karşılanması için ekipleri seferber edildi

Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halef Kete, gazetecilere yaptığı açıklamada, kamu bütçesinin tamamını vatandaşa hizmet için kullanmaya gayret ettiklerini söyledi.

Kapsamlı bir belediyecilik hizmeti sunma gayretinde olduklarını belirten Kete, "Engellilerimizin gezebilmeleri için talepleri oldu. Biz de bu ihtiyacı karşılayabilmek için ekiplerimizi seferber ettik. Bu köyde 3 engellimiz var, hepsinin de durumu aynı olduğu için yollarını yaptık" dedi.

Bedensel engelli 76 yaşındaki Mehmet Çabaş da geçmiş yıllarda defalarca talepte bulunmalarına rağmen bir türlü yol hizmeti alamadıklarını hatırlattı.

Köylerini rahatça gezebilme imkanı bulmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çabaş, desteklerinden dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: şanlıurfa, kanun hükmünde kararname, İçişleri Bakanlığı
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