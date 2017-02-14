Evlenmek için Sevgililer Günü'nü seçtiler

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Evlendirme Dairesine başvuran çiftler, şahitlerin ve yakınlarının huzurunda evlendi.

Haliliye Belediyesi Evlenme Birim Sorumlusu Mahmut Nacak, nikahları kıyılan çiftlere evlilik cüzdanlarını vererek mutluluklar diledi. TEMA Vakfı Şanlıurfa Şubesi yetkilileri de çiftlere Sevgililer Günü'ne özel fidan hediye etti.

Mahmut Nacak yaptığı açıklamada, Sevgililer Günü'nde yoğunluk yaşandığını belirterek "Evlenme dairemize 28 çift, nikah için başvuruda bulundu. Sabah saatlerinde gelenlerin nikahlarını kıymaya başladık. Hepsine mutluluklar diliyorum" dedi.

Damatlardan Ali Taş, birbirini sevenlerin beklemeden evlenmesini önererek, "Sevgililer Günü'nü özel olarak seçtik. Eşimle karar verdik. Bugün bizim için daha da önemli oldu. Gençlere evlenmelerini tavsiye ediyorum. Biz evlendik pişman değiliz. Allah herkese mutluluklar versin. Sevgililer Günü'nün dünyaya sevgi, barış ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.

Gelin Zekiye Altay da eşiyle severek evlendiklerini ifade ederek, Sevgililer Günü'nün mutluluklar getirmesini diledi.

Evlendikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen Mehmet ve Rukiye Demir çifti de nikah için özellikle bugünü seçtiklerini belirterek, herkesin Sevgililer Günü'nü kutladı. AA