"Evlenme vaadiyle" 50 bin liralarını dolandırdılar

Afyonkarahisar'dan gelin almak için Şanlıurfa'ya giden Gökhasan ailesi, yaklaşık 50 bin lira dolandırıldıklarını iddia ederek şikayetçi oldu.

Gökhasan ailesinin avukatı Sezai Canbek, yaklaşık 15 gün önce Satılmış Gökhasan'ın oğlu Tahsin Gökhasan'ı evlendirmek amacıyla, Şanlıurfa'daki bir tanıdıkları aracılığıyla Halim Demir'in 20 yaşındaki kızı Nur Demir'i istediğini belirtti.

Demir ailesinin Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki evinde Tahsin Gökhasan ve Nur Demir'in nişanlandıklarını ifade eden Canbek, bunun üzerine kız tarafının aileden 15 bin lira başlık parası, 23 bin lira değerinde altın ve 10 bin liralık çeyiz malzemesi talep ettiğini anlattı.

Canbek, müvekkilinin tüm bu talepleri karşıladıktan sonra, söz konusu aileye ulaşamadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Üç gün önce Satılmış Gökhasan bize müracaat ederek, kız isteme vesilesiyle tanıştığı ailenin kendilerini dolandırdığını belirtti. Biz de bunun üzerine dosyayı hazırladık. Müvekkilim nişandan sonra kız tarafıyla düğünü bir hafta sonra yapmak için anlaşmışlar. Bir hafta sonra müvekkilim, karşı tarafı arayarak, hazırlıklarının bittiğini ve kızı almak için geleceklerini iletmiş. Ancak aile 'taziyeleri olduğunu' belirterek, düğünün ertelenmesini talep etmiş. Böyle olunca damat tarafı bunu anlayışla karşılayıp beklemeye başlamış. Bir hafta geçtikten sonra damat nişanlısıyla görüşmek istemiş ancak bir türlü ulaşamayınca, olaydan şüphelenen aile Şanlıurfa'ya gelmiş. Müvekkilim söz konusu eve geldiklerinde kimsenin olmadığını ve eşyaların taşındığını görünce neye uğradığını şaşırmış."

Bunun üzerine ailenin dolandırıldığını anladığını dile getiren Sezai Canbek, kendilerini "Demir" soyismiyle tanıtan ailenin aslında sahte isim kullandığını ve gerçekte bunların kim olduklarını bilmediklerini anlattı.

Canbek, müvekkili olan aileyle birlikte Şehitlik Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi olduklarını dile getirerek, olayın kısa sürede çözülmesi için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA