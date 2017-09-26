Evinden çıkan 3 kamyonet çöpü vermek istemedi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 61 yaşındaki kadının evinden 3 kamyonet çöp çıktı.

Alınan bilgiye göre, Çırpan Mahallesi 2. Kutu Sokak'ta kızı Güllü Koca ile yaşayan Fatma Koca'nın (61) evinden gelen kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri, durumu Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen temizlik görevlilerine direnen Karaman, çöpleri vermek istemedi.

Polis ekiplerinin de gelmesinin ardından temizlik çalışmasına başlanan evden üç kamyonet çöp tahliye edildi. Temizliğin ardından evde ilaçlama yapıldı.

Çöplerin arasından çıkan dizüstü bilgisayar dikkati çekti.

- Ekipler attı, yaşlı kadın topladı

Ekipler, evden çıkan çöpleri kamyonete yüklerken, Fatma Koca bazı eşyaların işe yaradığını ileri sürerek kamyonetten geri çıkardı.

Zaman zaman temizlik çalışmalarını izleyen mahalle sakinlerine de tepki gösteren Koca, çöpleri satmak için topladığını dile getirdi.