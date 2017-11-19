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Buradasınız : » » Evinde sis bombası patlayan kişi gözaltına alındı

Evinde sis bombası patlayan kişi gözaltına alındı

Çorum'da bir apartmanın ikinci katındaki evde sis bombası patladı, ev sahibi, "yasa dışı madde bulundurmak" suçundan gözaltına alındı.

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Evinde sis bombası patlayan kişi gözaltına alındı

Çorum Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında patlama meydana geldi. Patlamayla apartman sakinleri sokağa döküldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı, bazılarına da olay yerinde müdahale edildi.

Polis ekipleri binada yaptıkları incelemede, Mehmet Zeren'e ait evde, yasa dışı yollardan temin edilen sis bombasının infilak ettiğini belirledi.

Zanlı, "Yasa dışı madde bulundurmak" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: TRT Haber

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