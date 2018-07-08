Evinde 100 litre kaçak içki ele geçirildi, ‘ben içiyorum’ dedi

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Y.G. isimli şahsın evinde kaçak içki imal ettiği ihbarını aldı.

Polis yapılan ihbar üzerine harekete geçerek şahsı ve evi takibe aldı. Yapılan takip sonucunda zanlının, evin bir bölümünü kaçak içki imalathanesine çevirip içki ürettiği tespit edildi. Polis bu tespitlerin ardından eve baskın düzenlendi.

Yapılan baskında evde 100 litre kaçak içki ve ünlü markaların orijinal şişeleri ele geçirildi. Zanlı Y.G'nin polise içki ürettiğini ancak kendisinin içtiğini kimseye satmadığını söylediği öğrenildi. Zanlı sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaçak içkiler ise olay yerinde imha edildi.

Kaynak: İHA