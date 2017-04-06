  • 06 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Evi zehir imalathanesine çevirmişler: Tam 400 litre...

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, imalathane olarak kullanılan bir evin teras katında yaklaşık 400 litre sahte içki ele geçirildi.

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Evi zehir imalathanesine çevirmişler: Tam 400 litre...

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, imalathane olarak kullanılan bir evin teras katında yaklaşık 400 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Baruthane Mahallesi'nde oturan B.D'nin evinin teras katında sahte içki ürettiği ihbarını alan güvenlik güçleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, teras katında pet, cam şişe ve damacanalar içinde yaklaşık 400 litre sahte içki, kaçak doğalgaz hattı ile çalıştığı tespit edilen damıtma kazanı, bin litre fermente edilmiş ve damıtılmaya hazır vaziyette armut posası, 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Ev sahibi B.D, gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Etiketler: bursa, sahte içki, içki imalathanesi, haber, Haberler
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