  • 01 MART 2017, ÇARŞAMBA

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Evi uyuşturucu imalathanesine çevirmişler

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evin çatısına ekili vaziyette 378 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

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Evi uyuşturucu imalathanesine çevirmişler

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evin çatısına ekili vaziyette 378 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonucu, Karşıyaka Mahallesi'nde M.G'e ait evde uyuşturucu bulunduğu belirlendi.

Özel eğitimli köpekle evde yapılan aramada 11 gram kenevir tohumu, 896 gram esrar ile çatı kısmında ekili vaziyette 378 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bu arada, ekiplerce aynı mahallede şüpheli olarak görülen M.S.D. ve H.G'nin üzerinde yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu bulundu.

İki olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Etiketler: şanlıurfa, Birecik, hint keneviri, uyuşturucu operasyonu
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