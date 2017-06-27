Eve giren kamyon 9 aydır binadan çıkarılamıyor

Malatya'da yaklaşık 9 ay önce yokuş indiği sırada freni patlayan, girdiği evde Suriye uyruklu hamile kadının ölümüne, 4'ü çocuk 6 kişinin yaralanmasına neden olan kamyon, yıkılma tehlikesi yüzünden hala binanın içinden çıkarılmadı.

Beydağı Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde iki katlı evin alt katına çarpan ve kazanın yaşandığı günden bu yana duvarı ve kolonları yıkılan binadan çökme tehlikesi nedeniyle çıkarılamayan kamyonun akıbeti henüz netleşmedi.

Tahliye edilen evdeki kamyonun durumunun mahkemenin kararının ardından belli olacağı öğrenildi.

Evin sahiplerinden Mehmet Dinçer yaptığı açıklamada, kazayla ilgili hukuksal mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Olayın üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen evin yalnızca çatı kısmı ve pencerelerinin söküldüğünü belirten Dinçer, "Kazanın üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Mahkemenin kararından sonra yıkılacağı söyleniyor. Kamyonun burada, evin içinde beklemesini hiç kimse istemiyor. Gözümüzün önünde hem tehlike arz ediyor hem de o kazanın acısı hiç aklımızdan çıkmıyor." diye konuştu.