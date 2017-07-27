  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Evden 3 traktör çöp çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yalnız yaşayan kişinin evi, belediye ekiplerince çöplerin çıkarılmasının ardından ilaçlandı.

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Evden 3 traktör çöp çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 75 yaşındaki kişinin evinden 3 traktör çöp çıkarıldı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kötü kokular geldiği ihbarı üzerine, Tepe Mahallesi Kale mevkisinde Hasan Keleş'in (75) yalnız yaşadığı metruk eve gitti.

Ekipler, 3 traktör çöp çıkardıkları evde, temizlik çalışması yaptı. Böceklerin bulunduğu ev ilaçlandı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Keleş, sağlık ocağına götürülüp kontrolden geçirildi.

Bu arada Keleş, temizlik ekiplerine ve gazetecilere, evdeki malzemelerin kendisine ait olduğunu ve kullandığını söyleyerek, tepki gösterdi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Sorumlusu Barış Ünlü, "Evin içi çok kötü, çöp ev haline dönmüş. Temizledik, hijyenik hale kavuşturacağız." dedi.

Etiketler: Muğla, çöp, traktör
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