  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Ev eşyasının arasından uyuşturucu çıktı

Ev eşyasının arasından uyuşturucu çıktı

Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında durdurulan kamyonda, ev eşyalarının arasına gizlenmiş 41 kilo 680 gram eroin ele geçirildi.

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Ev eşyasının arasından uyuşturucu çıktı

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamyonla uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, belirledikleri ev eşyası yüklü kamyonu Otoyol Bölge Trafik Şube Müdürlüğü mevkisinde durdurdu.

Ekiplerce narkotik köpeğiyle aracın kasasında yapılan aramada, 38 paket halinde 41 kilo 680 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılar, tutuklandı.

Etiketler: uyuşturucu, Anadolu Otoyolu Kocaeli
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