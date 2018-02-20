Ev arkadaşı 2 asker FETÖ'cü olduklarını birbirlerinden saklamış

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski uzman çavuş, uzun süre ev arkadaşlığı yaptığı mesai arkadaşının FETÖ mensubu olduğunu örgüt abisinin söylemesiyle öğrendiğini anlattı.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya'nın yürüttüğü FETÖ soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan meslekten ihraç edilen uzman çavuş Ü.K, örgütle ilgili bilgiler paylaştı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski uzman çavuş, üniversite sınavlarında başarılı olamadığını ancak 2004'te uzman jandarma okulunu kazandığını belirtti.

Mesleğe başladığında örgütle herhangi bir iletişiminin olmadığını savunan Ü.K, "2007'de eve gelen bir örgüt abisi 'Seninle görüşmek istiyoruz.' dedi ancak kabul etmedim. FETÖ tarafından yaklaşık 3 yıl sonra görev yaptığım İzmir'de takip edildim. Örgüt mensubu bir okul müdürünün baskısı ve tehditlerine daha fazla dayanamadım ve onunla çok kez görüştüm." ifadelerini kullandı.

İtirafçı eski asker, kendisinden sorumlu okul müdürünün tayinin çıkmasının ardından "Orhan" kod adlı örgüt abisiyle irtibat kurduğunu bildirdi.

"Orhan" kod adlı örgüt üyesinin genelde eve geldiğini anlatan Ü.K, şunları kaydetti:

"Sohbetleri ev arkadaşım evde olmadığı zamanlara denk getiriyordu. Örgüt elebaşının kitaplarını okuyordu. Zaman zaman işle ilgili bilgiler alıyordu ancak bana bu konuda herhangi bir talimat vermiyordu. Bir gün bana, 'Seni biriyle tanıştıracağım.' dedi. Aracıyla evin önüne geldi ama yukarı çıkmadı, beni çağırdı. Yaklaşık 200 metre gittikten sonra araca aynı karakolda çalıştığımız uzman çavuş Y.H. bindi. Aynı karakolda çalıştığım uzman çavuş Y.H. ile uzun süre aynı evde kalmamıza rağmen FETÖ'cü olduğunu bilmiyordum. Ona örgütten olduğumu söylemedim, o da bana bahsetmemişti. 'Orhan' kod adlı örgüt abisi, 'Y.H. de bizden birbirinizi tanıyın.' dedi."

Branş sorularını verdi

İtirafçı eski asker, Y.H'nin FETÖ mensubu olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdığını vurguladı.

"Orhan" kod adlı örgüt mensubunun 2013'te kendisi ve Y.H'yi evine çağırdığına dikkati çeken Ü.K, "Bilgisayarını açtı ve bize branş sorularını gösterdi. 'Orhan' bize, 'Bunlara bakın, ezberleyin.' dedi. Soru ve cevapları okuduk, ezberledik. Soruları kimseye söylemememiz için Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ettirdi. Aradan 2-3 gün geçtikten sonra branş sınavına girdik, sorular aynıydı. İkimiz de sınavı kazanarak istediğimiz branşa girdik." şeklindeki bilgileri paylaştı.

"Orhan"ın ardından kendisinden sorumlu olan "Selami" kod adlı örgüt mensubuyla diyaloğunu da aktaran Ü.K, "Selami'ye kendisiyle görüşmek istemediğimi söyledim. O da bana, 'Eğer benimle görüşmezsen günaha girersin.' dedi. Buna rağmen Selami ile irtibatımı tamamen kestim." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA