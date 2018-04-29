Eurasia Airshow, Türk Yıldızları'nın gösterisiyle sona erdi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde 25 Nisan'da açılışı yapılan organizasyon, yoğun ilgi gördü. Eurasia Airshow'un son iki günündeki programlar halka açık gerçekleştirildi.

Euroasia Airshow 2018'in yıldızı yerli gururumuz ATAK helikopteri oldu

Havacılık ekosistemine yön veren şirketler, 100'ün üzerinde ülkeden 150 sivil, askeri delegasyon ve dünyaca ünlü akrobasi takımlarının katıldığı fuar, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösterisiyle tamamlandı.

Dünyanın ikinci büyük kargo uçağı Antonov 124 de Antalya Havalimanı'ndan ayrıldı.

Antalya Havalimanı'nda 25 Nisan'da başlayan ve beş gün süren organizasyonda, havacılık ekosistemine yön veren 400 büyük şirket, 100'ün üzerinde ülkeden 150 sivil ve askeri delegasyon yer aldı. Dünyaca ünlü akrobasi takımları da uçuş gösterileriyle boy gösterdi.

Etkinliğin halka açık son iki gününde ATAK helikopteri, Leonardo Alenia C-27J Spartan, Polonya Hava Kuvvetlerine ait MIG 29 ve CASA C-295M, Çekya Hava Kuvvetlerine ait Gripen, Ruslara ait Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95) ve daha birçok uçak boy gösterdi. Nefes kesici uçuş gösterilerinin yer aldığı Eurasia Airshow'da ayrıca simülasyon gösterileri ve drone yarışları da gerçekleştirildi.

Yerli ve yabancı 400 firma katıldı

Organizasyonda, ülkeler adına yapılan milli katılımların yanı sıra dünyanın önde gelen sivil ve askeri havacılık şirketleri global markalarıyla boy gösterdi. Dubai, Singapur, Farnborough ve Paris Airshow gibi köklü havacılık organizasyonlarının ardından sektörün Avrasya'daki yeni sahnesi olan Eurasia Airshow'da İngiltere, Rusya, İtalya, Fransa ve İran gibi pek çok ülkeden sivil ve askeri katılımla birlikte yerli ve yabancı yaklaşık 400 firma yer aldı.

Fuarda 150 uçuş gösterisi yapıldı

Havacılık ekosisteminin global markalarını bir araya getiren Eurasia Airshow'da, 150 uçuş gösterisi gerçekleştirildi. Dünyada sadece tek olan Qatar Airways'e ait Airbus A350-1000 uçağı ilk kez Türkiye'ye getirildi.

Kaynak: AA