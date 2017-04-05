EÜ Fen Fakültesi eski dekanı Kazancı açığa alındı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik hazırlanan iddianamede hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen eski Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadide Kazancı, açığa alındı.

EÜ Rektörlüğü, Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz'ın, FETÖ/PDY'nin EÜ'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırladığı iddianamenin İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesi üzerine Kazancı hakkında açığa alma kararı verdi.

Geçen hafta mahkemece kabul edilen iddianamede, örgütün sözde "Alevi yapılanması" sorumlusu olduğu öne sürülen tutuklu sanık Özd-al Okutan hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak", tutuksuz yargılanan Kazancı için de "örgu¨t içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgu¨te bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. AA