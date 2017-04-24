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Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'a çıktı

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Irak sınırında yürütülen operasyon kapsamında, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'a yükseldi.

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Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40a çıktı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) düzenlenen operasyonda terör örgütüne büyük darbe vuruluyor.

PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye sızmasını engellemek, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu teröristleri etkisiz hale getirmek, örgüt mensuplarınca kullanılan sığınak, barınak ve depo alanlarını imha etmek için 19 Nisan'da başlatılan, "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk" operasyonu başarıyla sürüyor.

2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in yönettiği operasyona 3 bin askerin yanı sıra 200 güvenlik korucusu da destek veriyor.

Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na bağlı Hudut Özel Harekat birliklerince Irak sınırındaki Bestler Dereler, Geymişule, Nezirkına ve Hisarkapı bölgelerinde yoğunlaşan operasyonda söz konusu bölgede tespit edilen teröristlerin bulunduğu barınma alanları ateş altına alınarak imha ediliyor.

İnsansız hava aracı (İHA) ile görüntülenen teröristlerin kaçış güzergahlarına helikopterlerle sevk edilen güvenlik güçleri indiriliyor.

40 terörist etkisiz hale getirildi

Geniş kapsamlı operasyonda dün itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'a yükseldi.

Arazide yürütülen arama çalışmalarında tespit edilen sığınak ve barınaklarda çok sayıda silah ve mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınak ve barınaklar güvenlik güçlerince imha edildi. AA

Etiketler: şırnak, uludere, pkk operasyon, tsk
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