Etkisiz hale getirilen terörist PKK'nın sözde "Munzur Cephe Elemanı" çıktı

Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalındaki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin örgüte bir yıl önce katıldığı tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün, İl Jandarma Komutanlığınca Kemah ilçesi Dereşoran Vadisi bölgesinde tespit edilip saklandığı sarp ve kayalık alanda silahlı insansız hava aracıyla etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belirlendi.

Güvenlik güçlerinin araştırması sonucu, etkisiz hale getirilen teröristin, PKK'nın sözde "Munzur Cephe Elemanı" olan Vedat Sümer olduğu anlaşıldı.

Örgüte bir yıl önce katıldığı belirtilen bu teröristten, 2 tabanca ve 2 el bombası da ele geçirildiği öğrenildi.

Bölgede, kaçan diğer teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonun devam ettiği belirtildi.