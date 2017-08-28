  • 28 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.446
    EURO 4.115
  • BIST 110168.48
    ALTIN 143.836
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Etkisiz hale getirilen terörist PKK'nın sözde "Munzur Cephe Elemanı" çıktı

Etkisiz hale getirilen terörist PKK'nın sözde "Munzur Cephe Elemanı" çıktı

Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalındaki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin örgüte bir yıl önce katıldığı tespit edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Etkisiz hale getirilen terörist PKKnın sözde &quot;Munzur Cephe Elemanı&quot; çıktı

Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalındaki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin örgüte bir yıl önce katıldığı tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün, İl Jandarma Komutanlığınca Kemah ilçesi Dereşoran Vadisi bölgesinde tespit edilip saklandığı sarp ve kayalık alanda silahlı insansız hava aracıyla etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belirlendi.

Güvenlik güçlerinin araştırması sonucu, etkisiz hale getirilen teröristin, PKK'nın sözde "Munzur Cephe Elemanı" olan Vedat Sümer olduğu anlaşıldı.

Örgüte bir yıl önce katıldığı belirtilen bu teröristten, 2 tabanca ve 2 el bombası da ele geçirildiği öğrenildi.

Bölgede, kaçan diğer teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonun devam ettiği belirtildi.

Etiketler: erzincan, PKK, terör operasyonu, Silahlı insansız hava aracı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER