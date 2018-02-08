Etkinlik bahanesiyle FETÖ propagandasına hapis

Kırıkkale'de 2014 yılında lise öğrencilerini Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü adına Bolu Abant'a geziye götürdükleri, bu bahaneyle FETÖ propagandasını yaptıkları öne sürülen örgütün öğrenci yurdunda çalışan ve evlerinde kalan 4 sanıktan biri, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "kamu kurum ve kuruluşlar ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından tutuksuz yargılanan Kübra D, C.S, Z.K. ve H.C. ile avukatları hazır bulundu.

Müşteki eski Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Rifat Ünlü, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklardan Kübra D, suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.

Z.K. ise bir dönem FETÖ'nün öğrenci yurdunda çalıştığını belirterek 2014 yılından sonra buradan ayrıldığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, Kübra D'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi, diğer sanıkların beraatına hükmetti.

Aynı mahkemedeki başka duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan Vehbi G. ile avukatı hazır bulundu.

Sanık Vehbi G, FETÖ'nün evlerinde hiç kalmadığını, sohbetlere katılmadığını, örgüt adına bir suç işlemediğini öne sürerek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: AA