  • 05 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Aydın'ın Efeler ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına sonucu ağaçlar devrildi.

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Etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İlçede öğleden sonra başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı'nda duraktan yolcu alan minibüsün üzerine ağaç devrildi. Bulvar araç trafiğine kapatıldı.

Aydın Valiliği önündeki ağaçlardan biri ve bayrak direği, park halindeki bir otomobilin üstüne devrildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Aydın'ın birçok noktasında benzer olayların yaşanması üzerine itfaiye ekipleri seferber oldu.

Trafiğe kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı.

Etiketler: sağanak, Edirne
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