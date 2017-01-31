Etkili kar yağışı yüzlerce köy yolunu ulaşıma kapattı

Elazığ İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı sonucu merkezde 13, Ağın ilçesinde 1, Alacakaya'da 2, Maden'de 3, Karakoçan'da 24, Keban'da 8, Kovancılar'da 2, Palu'da 4 ve Sivrice'de 4 olmak üzere 61 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi 70 araç ve 124 personelle köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Batman

Batman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 283 köy ile bağlı mezraların yolu ulaşıma kapandı.

Etkili olan kar yağışı sonucu Batman'ın Diyarbakır, Siirt, Mardin ve Bitlis bağlantı yollarının kapalı olduğu bildirildi.

İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürü Sait Öner, AA muhabirine, kar yağışı yüzünden 283 köy ve bu köylere bağlı 282 mezra yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kozluk ilçesinde seyir halinde olan zincirsiz araçların kayması nedeniyle Batman Kozluk yolunun ulaşıma kapandığını belirten Öner, sürücülerin kış lastiği ve zincirsiz yola çıkmamalarını istedi.

Öner, ayrıca devam eden kar yağışı nedeniyle sadece acil vakalar müdahale edildiğini kaydetti.

Bingöl

Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 278 köyde ulaşım aksadı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, karla mücadele çalışması kapsamındaki 278 köy yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karla mücadele çalışması, 120 personel, 14 greyder, 8 dozer, 12 kepçe, 3 kar küreme ve 2 kar savurma aracıyla yürütülüyor.

Bu arada kar yağışı kent merkezinde de yaşamı olumsuz etkiledi. Belediye karla mücadele ekipleri, kaldırımlarda biriken karları temizliyor, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Mardin

Mardin'de 3 gün önce başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Artuklu Belediyesi ekiplerince, ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgelerde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları sürdürülüyor.

Karayolları ve Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mardin'in büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla mahalleye dönüşen yaklaşık 120 köy ve mezranın kapanan yollarının ulaşıma açılması çalışmalarını aralıksız yürütüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı, don, buzlanma ve ani sıcaklık düşüşünün halkın günlük yaşantısını olumsuz yönde etkilememesi için bütün kış mevsimini kapsayacak şekilde kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Kar yağışı, don ve buzlanmanın etkili olduğu gün ve saatlerde, zorunlu olmadıkça vatandaşların özel araçları ile trafiğe çıkmamaları gerektiği belirtilen açıklamada, araçları ile yola çıkmaları durumunda ise gerekli donanımların ve aracın teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmaları ve trafik kurallarına uymaları istendi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımız ihtiyaç duyduğu durumlarda Valilik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 122 ve 0482 212 14 53 / 0482 212 37 72 numaraları ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çağrı Merkezinin 0532 493 31 74 numaralı telefonlarını aramaları önem arz etmektedir." denildi.