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Etimesgut Zırhlı Birlikler davasında ara karar

Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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Etimesgut Zırhlı Birlikler davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Murat İlhan, tensip tutanağındaki müşteki ve tanıkların beyanının alındığını ifade ederek önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu.

Sanık ve avukatların talepleri ile cumhuriyet savcısının mütalaasını alan mahkeme, ara kararını açıkladı.

Buna göre, "adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı" ve "üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin devam ettiği" gerekçesiyle sanıkların tahliye talebi reddedildi.

Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığında olay gününe ait kamera kayıtlarının bir örneğinin bilirkişilerce incelenmesi için mahkemeye gönderilmesini kararlaştıran heyet, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen sanıkların yazışma içeriklerinin temin edilmesi için ilgili kurumlara müzekkere yazılmasına hükmetti.

Duruşma 16 Nisan'a ertelendi.

İddianame

Sanıklar hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bazı sanıklar için "askeri komutanlıkların gasbı", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak", "birden fazla kişiyle silahla tehdit", "kamu malına zarar vermek", "kamuya ait araçları suçta kullanmak" ve "hürriyeti engelleme" suçlarından da kamu davası açıldı.

Karargahtan iki tankın, Jandarma Genel Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gönderildiği ifade edilen iddianamede, askeri araçların halkın karşı koyması üzerine birliğe döndüğü ve tekrar çıkış yapamadığı kaydedildi.

 

 

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