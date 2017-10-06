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Etimesgut Zırhlı Birlikler davasında ara karar

42'si tutuklu 52 kişinin yargılandığı davada mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Etimesgut Zırhlı Birlikler davasında ara karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığı personelinin katıldığı eylemlere ilişkin 42'si tutuklu 52 kişinin yargılandığı davada mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile bazı müştekiler katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savcının tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına yönelik verdiği mütalaasının ardından sanık avukatları taleplerini iletti.

Mahkeme, daha sonra ara kararını açıkladı.

Sanıkların dijital materyalleri üzerinde yapılan inceleme sonucuna ait raporun istenmesi ve FETÖ üyeleriyle bir irtibatlarının bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Ankara Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına ve BTK'dan HTS kayıtlarının istenmesine karar veren mahkeme, Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) müzekkere yazılarak sanıkların gelirleriyle orantılı mal varlığının bulunup bulunmadığına, FETÖ/PDY üyeleri ya da bağlantılı kuruluş, vakıf ve dernekler ile para transferlerinin, ortaklıklarının olup olmadığına yönelik rapor düzenlenmesinin istenilmesine hükmetti.

Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 18 Aralık'a erteledi. AA

Etiketler: etimesgut zırhlı birlikler
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